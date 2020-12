VALNEVA : se lance dans la course au vaccin au Royaume-Uni

Valneva bondit de 9,8% à 7,8 euros, soutenu par la confirmation de sa course au vaccin contre le Covid-19. La biotech française débute en effet son étude des phases 1 puis 2 pour évaluer le potentiel de son vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid, baptisée VLA2001. L'étude est menée au Royaume-Uni avec l'objectif d'évaluer l'innocuité et l'immunogénicité de 3 doses différentes chez près de 150 volontaires (adultes sains). Les résultats de cette étude sont attendus au début du deuxième trimestre 2021.



Valneva prévoit ensuite d'inclure 4 000 volontaires à des essais additionnels et vise une probable autorisation de mise sur le marché au quatrième trimestre 2021 si les résultats ressortent favorables et positifs.



En septembre dernier, Valneva avait signé un accord avec le gouvernement britannique pour fournir 60 millions de doses au second semestre 2021 avec une option pouvant étendre l'offre à 130 millions de doses supplémentaires entre 2022 et 2025. A ce titre, le gouvernement de Sa Majesté finance la mise en production et le développement clinique du vaccin.



Après AstraZeneca, Novarax, Johnson & Johnson et Janssen, Valneva est le cinquième laboratoire a débuté des essais au Royaume-Uni, mais Londres ne craint pas de surinvestir. Alok Sharma, Ministre britannique du Commerce, de l'Energie et de la Stratégie Industrielle a en effet indiqué, " alors que nous franchissons une étape extrêmement importante en déployant le premier vaccin Covid-19 dans notre pays, nous devons nous rappeler que nous devons disposer d'une gamme de vaccins pour protéger le public britannique maintenant et pour longtemps".