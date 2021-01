Valneva : A suivre aujourd'hui

Valneva a annoncé une modification des termes de son accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.



Compte tenu de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'industrie du voyage, et après une levée temporaire de l'engagement de revenus minimum au second semestre 2020, Valneva, Deerfield et OrbiMed se sont mis d'accord pour modifier cet engagement en 2021 et 2022, en remplaçant le revenu minimum de 115 millions d'euros sur 12 mois glissants par des revenus trimestriels minimum représentant un total de 64 millions d'euros sur l'exercice 2021 et un total de 103,75 millions d'eurps en 2022. Les parties se sont également mis d'accord pour fixer une obligation de trésorerie minimale de 50 millions d'euros pour 2021 et 2023 et de 35 millions d'euros les années suivantes.



En février 2020, Valneva a annoncé un accord de financement avec des fonds gérés par Deerfield et Orbimed. La transaction inclut un emprunt à taux fixe de 60 millions de dollars ainsi que la possibilité de tirer jusqu'à 25 millions de dollars supplémentaires au cours des douze mois suivant le versement initial. Valneva a, à ce jour, tiré 60 millions de dollars sur les 85 millions de dollars mis à sa disposition dans le cadre de cet accord de financement.



Début janvier 2021, Valneva a annoncé une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de 204,4 millions d'euros à fin décembre 20202, supérieure à ses prévisions d'une trésorerie 2020 se situant entre 180 millions d'euros et 200 millions d'euros.