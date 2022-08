Valneva : A suivre aujourd'hui

Valneva a gagné 2,47% à 10,36 euros lundi après l'annonce de la mise en place d'un programme " At-the-Market (ATM) " sur le Nasdaq d'un montant maximum de 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares (ADS). Le spécialiste des vaccins a l'intention d'utiliser le produit net de ce programme, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins, son fonds de roulement et ses besoins généraux, à sa discrétion, en combinaison avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants.



À titre d'exemple, dans l'hypothèse de l'émission du montant total de 75 millions de dollars (ou 72,5 millions d'euros) d'ADS à un prix d'offre supposé de 20,83 dollars par ADS (ou 10,03 euros par action ordinaire) - le dernier prix de vente publié des ADS sur le Nasdaq le 11 août 2022 - un détenteur de 1% du capital social de la société en circulation à la date du présent communiqué de presse, détiendrait 0,99% du capital social de la société en circulation après la réalisation de l'opération.



La semaine dernière, la biotech franco-autrichienne a revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse des commandes de son vaccin contre le Covid 19. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 340 millions à 360 millions en 2022, contre 430 à 590 millions d'euros précédemment. Les ventes du vaccin contre le Covid sont attendues entre 30 et 40 millions.





LEXIQUE

ADR / ADS

Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.