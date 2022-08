Valneva : A suivre aujourd'hui

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé contre la Covid-19 de Valneva. Les recommandations provisoires de l'OMS concernant l'utilisation du vaccin VLA2001 de Valneva ont été élaborées sur la base de l'avis émis par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS (SAGE), lors de sa réunion extraordinaire du 11 août 2022 et publiées dans son document de référence, a confirmé la biotech franco-autrichienne.



Les recommandations provisoires de l'OMS comprennent également une recommandation pour une dose de rappel de VLA2001 quatre à six mois après la série primaire complète et notent qu'une dose de rappel de VLA2001 après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca) peut être envisagée.



L'OMS pourrait mettre à jour ses recommandations provisoires pour inclure d'autres utilisations du vaccin COVID-19 de Valneva à mesure que de nouvelles données seront disponibles.



Juan Carlos Jaramillo, MD, Chief Medical Officer de Valneva, a indiqué : " Nous sommes heureux que l'OMS ait publié des éléments sur l'utilisation du vaccin inactivé contre la Covid-19 de Valneva et nous pensons que ces recommandations peuvent aider d'autres pays à évaluer le potentiel de notre vaccin à avoir un impact significatif sur la santé publique".

Valneva a actuellement des accords pour la fourniture de VLA2001 à certains États membres de l'UE et au Royaume de Bahreïn.



Valneva détient des stocks de VLA2001 en vue d'un éventuel approvisionnement supplémentaire de ces États membres si la demande venait à augmenter.



Parallèlement, la société poursuit ses discussions avec d'autres gouvernements dans le monde, dans le but de vendre environ huit à dix millions de doses des stocks restants sur les marchés internationaux dans les six à douze prochains mois.



Compte tenu des niveaux de commande actuels et des stocks existants, Valneva a suspendu la production du vaccin.