Valneva : A suivre aujourd'hui

Valneva, qui a signé hier l'une des principales progressions du SBF 120 (+1,4% à 9,38 euros) avant de se replier en fin de séance de 0,84%, a dévoilé de nouvelles données favorables pour son vaccin Covid-19 VLA2001 en tant que rappel hétérologue, plus précisément en tant que rappel au vaccin d'AstraZeneca. Le vaccin de Valneva a renforcé l'immunité des participants ayant reçu celui d'AstraZeneca pour leur première série de vaccinations.



"Ces résultats complètent les données positives de rappel homologue que nous avons générées lors de la Phase 1/2 et de cette Phase 3. Nous pensons que le profil d'immunogénicité et d'innocuité robuste de notre vaccin différencié, inactivé à virus entier, reste convaincant, et nous sommes impatients de fournir d'autres résultats de rappel et de durabilité issus des études en cours, dans l'espoir de maximiser les capacités potentielles de notre vaccin à avoir un impact significatif sur la santé publique", a commenté Juan Carlos Jaramillo, chief medical officer de Valneva.



L'essai clinique de Valneva dédié au rappel hétérologue et dont l'objectif est d'évaluer le potentiel du vaccin VLA2001 en tant que rappel après des schémas de primovaccination avec un vaccin à ARNm ou une infection naturelle de Covid-19, est toujours en cours et les résultats sont attendus au quatrième trimestre 2022.



L'enjeu est d'importance pour le groupe, les vaccins à ARNm, soit celui de Pfizer/BioNTech et celui de Moderna, sont très largement majoritaires en Europe comme aux Etats-Unis.