Valneva : Bruxelles autorise la mise sur le marché en Europe de son vaccin contre la Covid-19

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché en Europe pour son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.



Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, " Maintenant que nous avons reçu cette autorisation de mise sur le marché, nous espérons que la Commission et ses Etats membres passeront des commandes qui reflètent cette demande. 15% des Européens de plus de 18 ans ne sont pas encore vaccinés, et nous pensons que la mise à disposition de notre vaccin inactivé pourrait augmenter la couverture vaccinale et avoir un impact significatif sur la santé publique."