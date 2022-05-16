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Valneva-Bruxelles veut annuler son contrat pour le vaccin contre le COVID-19

16/05/2022 | 07:20
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16 mai (Reuters) - Valneva SE a annoncé lundi:

* AVOIR REÇU DE LA COMMISSION EUROPÉENNE UN AVIS D'INTENTION DE RÉSILIATION DE SON CONTRAT DE FOURNITURE DE VACCINS CONTRE LA COVID-19

* DIT QUE LE CONTRAT DONNE À LA COMMISSION EUROPÉENNE LE DROIT D'Y METTRE FIN SI LE VACCIN N'A PAS REÇU UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) AU PLUS TARD LE 30 AVRIL 2022

* DIT DISPOSER DE 30 JOURS À COMPTER DU 13 MAI 2022 POUR OBTENIR UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ OU POUR PROPOSER UN PLAN PERMETTANT DE REMÉDIER À LA SITUATION DE FAÇON ACCEPTABLE. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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PER 2022 14,9x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 285 M 1 338 M -
VE / CA 2022 2,32x
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Nbr Employés 762
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Objectif de cours Moyen 21,06 €
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