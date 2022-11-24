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    VLA   FR0004056851

VALNEVA SE

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Valneva : Document AMF CP. 2022DD873241

24/11/2022 | 18:14
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2022DD873241

23 novembre 2022

FR0004056851 - DD154267

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bpifrance Participations SA, Membre

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALNEVA SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR00103314

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.0211 Euro

VOLUME : 20 717.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.0211 Euro

VOLUME : 20 717.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Bpifrance Participations détient un mandat de membre du Conseil de surveillance de la société VALNEVA dont le représentant

permanent est Madame Maïlys Ferrère, salariée de Bpifrance Investissement

Pour information, Bpifrance Participations détient 100% de Bpifrance Investissement

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Valneva SE published this content on 24 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 November 2022 17:13:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 -56,3 M -58,4 M -
Tréso. nette 2022 236 M 244 M -
PER 2022 -14,4x
Rendement 2022 -
Capitalisation 913 M 947 M -
VE / CA 2022 2,01x
VE / CA 2023 3,42x
Nbr Employés 762
Flottant 84,2%
Graphique VALNEVA SE
Durée : Période :
Valneva SE : Graphique analyse technique Valneva SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALNEVA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 6,60 €
Objectif de cours Moyen 11,45 €
Ecart / Objectif Moyen 73,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas Lingelbach President & Chief Executive Officer
Peter Buhler Chief Financial Officer
Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board
Michael Möhlen Vice President-Technical Development
Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALNEVA SE-73.06%947
MODERNA, INC.-30.38%67 927
IQVIA HOLDINGS INC.-22.83%40 439
LONZA GROUP AG-34.80%39 078
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.22.94%25 650
SEAGEN INC.-19.82%23 015