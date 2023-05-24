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    VLA   FR0004056851

VALNEVA SE

(VLA)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:09 24/05/2023
5.684 EUR   -3.20%
18:28Valneva : Document AMF CP. 2023DD911553
PU
15/05Valneva : plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du lundi 15 mai 2023
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Valneva : Document AMF CP. 2023DD911553

24/05/2023 | 18:28
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2023DD911553

24 mai 2023

FR0004056851 - DD166780

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Thomas LINGELBACH, Chairman of the Management Board

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALNEVA SE

LEI : 969500DIVIP5VKNW4948

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.6534 Euro

VOLUME : 50 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.6534 Euro

VOLUME : 50 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023

COMMENTAIRES :

Sale of approximately 45% of the shares resulting from the vesting of Tranche 2 of the 2019-2023 Free Share Plan to cover tax.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Valneva SE published this content on 24 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2023 16:27:01 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 162 M 175 M -
Résultat net 2023 -21,3 M -22,9 M -
Tréso. nette 2023 103 M 111 M -
PER 2023 -30,6x
Rendement 2023 -
Capitalisation 812 M 875 M -
VE / CA 2023 4,37x
VE / CA 2024 3,26x
Nbr Employés 719
Flottant 82,4%
Graphique VALNEVA SE
Durée : Période :
Valneva SE : Graphique analyse technique Valneva SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALNEVA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 5,87 €
Objectif de cours Moyen 8,98 €
Ecart / Objectif Moyen 53,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas Lingelbach President & Chief Executive Officer
Peter Buhler Chief Financial Officer
Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board
Michael Möhlen Vice President-Technical Development
Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALNEVA SE-5.66%875
MODERNA, INC.-23.31%52 512
LONZA GROUP AG28.10%47 852
IQVIA HOLDINGS INC.-1.52%37 440
SEAGEN INC.52.90%36 843
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-18.76%23 888
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