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VALNEVA SE

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Valneva : Document AMF CP. 2023DD915574

19/06/2023 | 18:15
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2023DD915574

19 juin 2023

FR0004056851 - DD167246

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bpifrance Participations SA, Membre

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VALNEVA SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010331421

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.7250 Euro

VOLUME : 28 179.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.7250 Euro

VOLUME : 28 179.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 juin 2023

COMMENTAIRES :

Bpifrance Participations détient un mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société VALNEVA dont le représentant

permanent est Madame Maïlys Ferrère, salariée de Bpifrance Investissement.

Pour information, Bpifrance Participations détient 100% de Bpifrance Investissement.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Valneva SE published this content on 19 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 June 2023 16:14:18 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 13,2 M 14,4 M -
Tréso. nette 2023 103 M 113 M -
PER 2023 63,1x
Rendement 2023 -
Capitalisation 939 M 1 026 M -
VE / CA 2023 4,79x
VE / CA 2024 3,81x
Nbr Employés 719
Flottant 82,4%
Graphique VALNEVA SE
Durée : Période :
Valneva SE : Graphique analyse technique Valneva SE | Zonebourse
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Tendances analyse technique VALNEVA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 6,79 €
Objectif de cours Moyen 9,73 €
Ecart / Objectif Moyen 43,4%
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Peter Buhler Chief Financial Officer
Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board
Michael Möhlen Vice President-Technical Development
Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALNEVA SE9.06%1 026
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SEAGEN INC.54.32%37 186
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-15.18%25 101
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