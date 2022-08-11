Valneva-La perte d'Ebitda ajusté se creuse au S1 à 136 mlns

11 août (Reuters) - Valneva SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 93,2 MILLIONS AU PREMIER
SEMESTRE 2022 CONTRE EUR 47,5 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2021
* POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 336,2 MILLIONS AU 30 JUIN
2022
* VALNEVA PRÉVOIT QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ATTEINDRA
EUR
340 MILLIONS À EUR 360 MILLIONS EN 2022
* PERSPECTIVES: LES VENTES DE PRODUITS DE LA FRANCHISE
VACCINS DU
VOYAGEUR DE VALNEVA DEVRAIENT ATTEINDRE EUR 70 MILLIONS À EUR 80
MILLIONS
* PERSPECTIVES: LES VENTES DU VACCIN CONTRE LA COVID-19
DEVRAIENT
ATTEINDRE EUR 30 MILLIONS À EUR 40 MILLIONS
* PERSPECTIVES: VALNEVA PRÉVOIT DES DÉPENSES DE RESEARCH AND
DEVELOPMENT DE EUR 120 MILLIONS À EUR 135 MILLIONS EN 2022
* PERSPECTIVES: VALNEVA N'INVESTIRA DANS LE DÉVELOPPEMENT
FUTUR DE
SON VACCIN CONTRE LA COVID-19 OU D'UN VACCIN DE 2E GÉNÉRATION
QUE SI ELLE PARVIENT À UN ACCORD AVEC DES CLIENTS POTENTIELS ET
REÇOIT LES FINANCEMENTS NÉCESSAIRES AU COURS DU TROISIÈME
TRIMESTRE 2022
* PERTE NETTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -171,5 MLNS VERSUS EUR
-86,4
MLNS IL Y A UN AN
* PERTE D'EBITDA AJUSTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -136,0 MLNS
VERSUS
EUR -80,1 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES: LES AUTRES REVENUS DEVRAIENT ATTEINDRE
ENVIRON EUR
240 MILLIONS
* CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - VLA1553: VALNEVA
PRÉVOIT
ACTUELLEMENT DACHEVER LA SOUMISSION DU DOSSIER FIN 2022
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(Gdansk Newsroom)