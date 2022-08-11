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Valneva-La perte d'Ebitda ajusté se creuse au S1 à 136 mlns

11/08/2022 | 07:21
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11 août (Reuters) - Valneva SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 93,2 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2022 CONTRE EUR 47,5 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2021

* POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 336,2 MILLIONS AU 30 JUIN 2022

* VALNEVA PRÉVOIT QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ATTEINDRA EUR 340 MILLIONS À EUR 360 MILLIONS EN 2022

* PERSPECTIVES: LES VENTES DE PRODUITS DE LA FRANCHISE VACCINS DU VOYAGEUR DE VALNEVA DEVRAIENT ATTEINDRE EUR 70 MILLIONS À EUR 80 MILLIONS

* PERSPECTIVES: LES VENTES DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 DEVRAIENT ATTEINDRE EUR 30 MILLIONS À EUR 40 MILLIONS

* PERSPECTIVES: VALNEVA PRÉVOIT DES DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT DE EUR 120 MILLIONS À EUR 135 MILLIONS EN 2022

* PERSPECTIVES: VALNEVA N'INVESTIRA DANS LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE SON VACCIN CONTRE LA COVID-19 OU D'UN VACCIN DE 2E GÉNÉRATION QUE SI ELLE PARVIENT À UN ACCORD AVEC DES CLIENTS POTENTIELS ET REÇOIT LES FINANCEMENTS NÉCESSAIRES AU COURS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* PERTE NETTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -171,5 MLNS VERSUS EUR -86,4 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE D'EBITDA AJUSTE AU PREMIER SEMESTRE EUR -136,0 MLNS VERSUS EUR -80,1 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: LES AUTRES REVENUS DEVRAIENT ATTEINDRE ENVIRON EUR 240 MILLIONS

* CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - VLA1553: VALNEVA PRÉVOIT ACTUELLEMENT DACHEVER LA SOUMISSION DU DOSSIER FIN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2022 213 M 221 M -
Résultat net 2022 -10,6 M -10,9 M -
Tréso. nette 2022 264 M 273 M -
PER 2022 -131x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 096 M 1 134 M -
VE / CA 2022 3,90x
VE / CA 2023 2,95x
Nbr Employés 762
Flottant 73,4%
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Valneva SE : Graphique analyse technique Valneva SE | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 16,02 €
Ecart / Objectif Moyen 57,6%
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Dirigeants et Administrateurs
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Franck Charles Marie Grimaud Director General & Chief Business Officer
Peter Buhler Chief Financial Officer
Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board
Michael Möhlen Vice President-Technical Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALNEVA SE-58.51%1 134
MODERNA, INC.-31.38%66 950
LONZA GROUP AG-26.76%43 416
IQVIA HOLDINGS INC.-15.05%43 382
SEAGEN INC.13.62%32 387
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.36.81%26 810