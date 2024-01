VALNEVA : Oddo BHF reste positif

Le 02 janvier 2024 à 11:08 Partager

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 12 euros sur Valneva, après un ajustement de son modèle qui intègre la cession du bon de revue prioritaire (PRV) pour 100 millions d'euros désormais attendue en 2024.



La société de vaccins n'a en effet pas pu céder son PRV en 2023 comme prévu initialement, mais estime qu'un accord de vente devrait être conclu début 2024, faisant passer la prévision de résultat net 2024 du bureau d'études de -69,3 à 23 millions d'euros.



'La société devrait continuer de bénéficier de la reprise du marché du voyageur amorcée en 2023 et surtout du lancement de son nouveau vaccin contre le chikungunya qui sera suivi de près par les investisseurs', ajoute Oddo BHF.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.