Valneva a réussi l'essai de phase 3 sur son candidat vaccin contre le chikungunya

(Actualisation: réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a annoncé mardi avoir achevé avec succès l'essai pivot de phase 3 évaluant son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les adultes, VLA1553.

"L'essai VLA1553-301, qui a recruté 4.115 adultes âgés de 18 ans et plus sur 44 sites aux Etats-Unis, a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires", a indiqué la société.

A la suite de cette annonce, l'action Valneva prend 8% à 13,76 euros à la Bourse de Paris, signant la deuxième plus forte hausse du SBF 120.

Selon l'analyse finale de cette étude, 98,9% des participants ont montré des niveaux d'anticorps neutralisants contre le virus du chikungunya un mois après avoir reçu une seule injection.

"Cet excellent profil d'immunogénicité s'est maintenu dans le temps, 96,3% des participants présentant des titres d'anticorps neutralisants protecteurs contre le virus du chikungunya six mois après avoir reçu une seule injection", a indiqué Valneva. "Les taux de séroprotection observés ont largement dépassé le seuil de 70% convenu" avec la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a ajouté la société.

Le groupe prévoit désormais de commencer le processus de pré-soumission réglementaire auprès de la FDA au cours du deuxième trimestre.

Le marché mondial des vaccins contre le chikungunya est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici à 2032.

