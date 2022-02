Valneva a vu son chiffre d'affaires tripler en 2021 et vise une nouvelle hausse en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a annoncé jeudi prévoir pour 2022 une nouvelle forte hausse de son chiffre d'affaires, qui a déjà plus que triplé l'année dernière, en grande partie grâce à un contrat désormais résilié avec le Royaume-Uni.

Pour 2022, la biotech table sur un chiffre d'affaires total compris entre 430 millions et 590 millions d'euros, dont 350 millions à 500 millions d'euros de ventes de son vaccin contre le Covid-19, "sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons". Valneva attend les autorisations réglementaires potentielles au cours du premier trimestre et prévoit de livrer son vaccin à l'Union européenne (UE) en avril.

Valneva vise en outre de 60 millions à 70 millions d'euros de revenus provenant des ventes de ses autres vaccins, ainsi qu'environ 20 millions d'euros d'autres revenus, provenant de collaborations, de licences et de services, a précisé la société dans un communiqué.

En 2021, le chiffre d'affaires de Valneva a bondi de 216%, à 348,1 millions d'euros contre 110,3 millions d'euros en 2020, notamment porté par le chiffre d'affaires des "autres revenus". Cette activité a vu son chiffre d'affaires atteindre 285,1 millions d'euros en 2021, contre 44,4 millions d'euros en 2020, en raison des "revenus comptabilisés liés au contrat de fourniture du vaccin Covid-19 au Royaume-Uni, qui a été résilié, pour les paiements non remboursables reçus pendant la durée du contrat".

Au 31 décembre 2021, la trésorerie de Valneva s'établissait à 346,7 millions d'euros, contre 204,4 millions d'euros un an plus tôt. La trésorerie au 31 décembre 2021 inclut 209,6 millions de dollars de produits bruts combinés provenant des deux offres d'achat d'actions réalisées par la société en 2021, ainsi que des paiements initiaux liés aux futures livraisons de vaccins contre le Covid-19 en Europe, a précisé Valneva.

La biotech publiera ses états financiers consolidés audités pour 2021 en mars prochain.

