Valneva abaisse sa prévision de revenus pour 2022 après avoir creusé ses pertes au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, alors que ses pertes se sont creusées plus que prévu au cours du premier semestre.

Sur la période, la biotech a accusé une perte nette de 171,5 millions d'euros, à comparer à une perte nette de 86,4 millions d'euros affichée un an plus tôt, en raison principalement de la perte opérationnelle liée au programme Covid-19 qui a augmenté de 55,2 millions d'euros dans l'intervalle. Selon FactSet, HC Wainwright prévoyait une perte nette semestrielle de 108,5 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des six premiers mois de 2022 est ressorti négatif de 136 millions d'euros, contre un Ebitda négatif de 80,1 millions d'euros affiché au titre de la même période de l'année précédente.

Les dépenses de R&D ont diminué au premier semestre de cette année, pour s'établir à 51,9 millions d'euros, contre 78,7 millions au premier semestre de 2021. "Cette diminution est principalement due à la baisse des coûts des essais cliniques pour les programmes des vaccins contre le chikungunya et contre le Covid-19, qui, au cours de la période, ont progressé vers une autorisation de mise sur le marché", a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces dépenses devraient s'établir entre 120 et 135 millions d'euros cette année, selon Valneva.

Entre janvier et juin derniers, le chiffre d'affaires de la biotech s'est établi à 93,2 millions d'euros, contre 47,5 millions d'euros au cours de six premiers mois de 2021. "Cette augmentation est attribuable aux 89,4 millions d'euros libérés du passif de remboursement à la suite de l'accord de règlement à l'amiable avec le gouvernement britannique obtenu au deuxième trimestre de 2022", a expliqué Valneva.

Au 30 juin 2022, l'entreprise disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour un montant de 336,2 millions d'euros, contre 346,7 millions d'euros au 30 juin 2021.

Dans ce contexte, les dirigeants ont abaissé leurs perspectives pour l'exercice 2022. Pour la période, ils ne prévoient plus qu'un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions d'euros, au vu "de la reprise actuelle des ventes de vaccins du voyageur, de la comptabilisation de revenus liés aux contrats de fourniture avec la Commission européenne et le Royaume-Uni, et de l'avenant à l'accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour le vaccin contre le Covid-19".

Le mois dernier, Valneva s'estimait toujours en mesure de réaliser cette année un chiffre d'affaires dans le bas d'une fourchette qui s'étalait de 430 à 590 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ACD

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VALNEVA:

https://valneva.com/media/press-releases/?lang=fr

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 01:31 ET (05:31 GMT)