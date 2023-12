Communiqué officiel de VALNEVA SE

Saint-Herblain (France), le 29 décembre 2023 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins a annoncé aujourd’hui une actualisation des données financières estimées pour l’exercice 2023. Ses prévisions de ventes de produits, ainsi que de dépenses de R&D, demeurent inchangées. Les €90 millions à €110 millions d’autres produits opérationnels liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire (PRV), qui étaient précédemment attendus d’ici la fin de l’année 2023, sont désormais attendus début 2024.



Les estimations précédentes de la Société incluaient un chiffre d’affaires total et autres produits opérationnels attendus entre €220 millions et €260 millions1. Les prévisions actualisées incluent désormais les €130 millions à €150 millions de ventes de produits précédemment annoncés, que la Société est en bonne voie d’atteindre, ainsi que des dépenses de R&D attendues entre €60 millions et €70 millions et récemment revues à la baisse principalement en raison de coûts moins élevés que prévu liés à la clôture des activités du programme COVID-192.



Peter Bühler, Directeur Financier de Valneva, a indiqué, « Nous restons confiants dans notre capacité à vendre notre bon de revue prioritaire à un prix se situant dans la fourchette précédemment suggérée. Nous continuons à travailler activement à la conclusion d'un accord de vente potentiel et avons hâte de pouvoir fournir une mise à jour lors de la nouvelle année. »

La Société avait reçu ce bon de revue prioritaire en novembre 20233 avec l’autorisation de mise sur le marché qui lui avait été octroyée par la FDA pour son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Avec cette autorisation américaine, IXCHIQ® est devenu le premier vaccin au monde à être autorisé contre le chikungunya, un besoin médical non satisfait. Valneva prévoit de lancer ce vaccin aux Etats-Unis début 2024.

La Société a également procédé au tirage de la dernière tranche de 50 millions de dollars mis à sa disposition dans le cadre de son accord de financement avec les sociétés d’investissement américaines Deerfield Management Company et Orbimed4.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D, ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement deux vaccins du voyage ainsi que certains vaccins de tiers en tirant parti de notre infrastructure commerciale bien établie.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le premier vaccin au monde contre le virus du chikungunya, le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.

À propos d'IXCHIQ®

Aux États-Unis, IXCHIQ® est un vaccin vivant atténué indiqué pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Comme pour tous les produits approuvés dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée de la FDA, le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

Valneva Investor and Media Contacts

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Informations importantes Valneva

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne ses résultats financiers pour l’exercice 2023 et la vente de son bon de revue prioritaire (PRV). En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “« estime »” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

1 Valneva Reports Nine-Month 2023 Financial Results and Provides Corporate Updates

2 Valneva Reports Nine-Month 2023 Financial Results and Provides Corporate Updates - Valneva

3 Valneva Announces U.S. FDA Approval of World’s First Chikungunya Vaccine, IXCHIQ® - Valneva

4 Valneva Announces Extension of Existing Loan Agreement - Valneva

