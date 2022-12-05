Valneva annonce des données positives pour son candidat vaccin contre le Chikungunya

5 décembre (Reuters) - Valneva SE:
* VALNEVA ANNONCE DES DONNÉES POSITIVES À DOUZE MOIS SUR LA
PERSISTANCE DES ANTICORPS AVEC SON CANDIDAT VACCIN À INJECTION
UNIQUE CONTRE LE CHIKUNGUNYA
* CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ATTEINT AVEC UN TAUX DE
SÉRO-RÉPONSE DE 99% 12 MOIS APRÈS VACCINATION AVEC UNE SEULE
DOSE
* LES TAUX D'ANTICORPS SONT RESTÉS STABLES ENTRE LE SIXIÈME
ET LE
DOUZIÈME MOIS
* AUCUN PROBLÈME DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ OBSERVÉ AU COURS DU
SUIVI
* GROUPE EST EN BONNE VOIE POUR ACHEVER LA SOUMISSION
PROGRESSIVE
DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (BLA) AUPRÈS
DE LA FDA DES ÉTATS-UNIS D'ICI LA FIN 2022
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(Gdansk Newsroom)