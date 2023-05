Valneva annonce la mise à disposition des documents préparatoires à son assemblée d'actionnaires

Saint-Herblain (France), 31 mai 2023 – Valneva SE (Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 juin 2023, à 14 heures, à l'hôtel InterContinental Lyon – Hotel Dieu, 20 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon.

L’avis préalable de réunion de l’Assemblée, incluant notamment l’ordre du jour, les résolutions proposées par le directoire ainsi que les modalités de participation et de vote, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (Balo) du 15 mai 2023.

Les documents et informations relatifs à l’Assemblée sont disponibles sur le site internet de la Société (www.valneva.com) dans la section « Investisseurs / Assemblées Générales ». Les actionnaires peuvent également demander à la Société de leur transmettre une copie des documents relatifs à l’Assemblée par courriel à l’adresse suivante assemblee.generale@valneva.com.

La Société recommande par ailleurs à ses actionnaires de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Mixte sur le site internet de la Société, www.valneva.com.

Contacts, Département Juridique Valneva

Valneva SE

Service Assemblée Générale

6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain (France)

assemblee.generale@valneva.com

Contacts médias et investisseurs

Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Valneva a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser trois vaccins et pour faire rapidement progresser ses candidats vaccins en développement clinique, notamment ceux contre le virus du chikungunya et la maladie de Lyme.

