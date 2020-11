Valneva : annonce la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans la perspective d'une possible cotation aux Etats-Unis

Saint-Herblain (France), 10 novembre 2020 – Valneva SE (“Valneva” ou “la Société”), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui qu’elle convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 22 décembre 2020.



Les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site internet de la Société à compter du 16 novembre 2020 conformément aux lois et règlements applicables.

Valneva convoque cette assemblée générale afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d’actions sous forme « d’American Depositary Shares » (chacune représentant un nombre d'actions ordinaires de la Société) sur le Nasdaq en 2021 (« l'Offre »), sous réserve de l’état du marché et d’autres conditions, conformément aux plans stratégiques précédemment communiqués par la Société. Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d’offre n'ont pas encore été déterminés. La Société prévoit de soumettre un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement à l’autorité de marché américaine - Securities and Exchange Commission ("SEC") - début 2021. L'offre proposée devrait être lancée une fois la revue de la SEC effectuée, sous réserve de l’état du marché et d’autres conditions. Les actionnaires et les investisseurs potentiels doivent noter que l'offre proposée peut être lancée ou ne pas être lancée.

Le présent communiqué de presse est publié conformément à la règle 135 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act).

