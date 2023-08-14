14 août (Reuters) - Valneva SE:
* ANNONCE LE REPORT DE LA DATE-CIBLE POUR L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE DE SON CANDIDAT VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA
* L'AGENCE DE SANTÉ AMÉRICAINE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) A MODIFIÉ LA DATE-CIBLE DE L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE
* LA FDA A DÉCALÉ CETTE DATE DE FIN AOÛT À FIN NOVEMBRE
* LA FDA A PRIS CETTE DÉCISION POUR LAISSER SUFFISAMMENT DE TEMPS AUX PARTIES POUR S'ACCORDER SUR LE PROGRAMME D'ESSAIS DE PHASE 4 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)