Valneva : avenant à l'accord d'achat approuvé par Bruxelles

Valneva annonce que la Commission européenne a approuvé un avenant à l'accord d'achat anticipé de novembre 2021 pour son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19, VLA2001, avenant qui sera signé après une période obligatoire de cinq jours.



Dans le cadre de cet avenant, les États membres participants commanderont 1,25 million de doses en 2022 et auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année.



Les premières doses seront livrées dans les semaines à venir aux États membres qui participent à l'accord amendé. Valneva conservera des stocks en vue d'un éventuel approvisionnement supplémentaire si la demande augmente.



