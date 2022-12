Valneva : avis défavorable de la Haute autorité de santé sur son vaccin anti-Covid

La Haute autorité de santé (HAS) "ne recommande pas" l’utilisation du vaccin VLA2001 de Valneva dans la stratégie de primovaccination actuelle, affirme-t-elle dans un communiqué daté de ce jour. La HAS souligne qu’elle "dispose pas pour le moment de données d’efficacité clinique" de VLA2001 "notamment contre les variants actuellement en circulation".La HAS ajoute qu' elle "n'a pas non plus de données de comparaison directe " entre le vaccin VLA2001 et les vaccins " actuellement recommandés préférentiellement et utilisés en France ". Elle estime qui plus est que " les besoins en vaccins pouvant être utilisés en primovaccination chez les personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas bénéficier de vaccins à ARNm sont déjà couverts en France actuellement ".La HAS rend par contre un avis favorable à l'utilisation du vaccin VidPrevtyn Beta de Sanofi "afin d'offrir une alternative aux vaccins à ARNm bivalents déjà disponibles et recommandés pour le rappel, notamment pour les personnes réticentes à ce type de vaccins et les personnes pour lesquelles ils sont contre-indiqués ".