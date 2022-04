Valneva : bondit après le feu vert pour son vaccin au Royaume-Uni

Valneva bondit de 14,2% à 17,425 euros. Le titre avait été suspendu avant l'ouverture dans le sillage de l'autorisation de mise sur le marché anglais du vaccin contre la Covid de la biotech.La cotation du titre a repris un peu après 13h30 sur un gain de 23%. L'agence de santé britannique MHRA a donc accordé une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour son candidat vaccin à virus entier inactivé contre le Covid 19, VLA2001, pour la primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans.



La MHRA a constaté que VLA2001 répond aux normes de sécurité, de qualité et d'efficacité requises pour cette autorisation.



C'est le sixième vaccin contre le coronavirus à être autorisé au Royaume-Uni, s'ajoutant à ceux d'AstraZeneca, Pfizer, Moderna, l'unidose Janssen (Johnson & Johnson) et Novavax.



Valneva espère que cette autorisation pourrait ouvrir la voie à la disponibilité d'une solution vaccinale alternative pour la population britannique. "Nous continuons à recevoir chaque jour des messages de personnes qui souhaitent bénéficier d'une approche vaccinale plus traditionnelle. Nous pensons que cette approbation pourrait également conduire à de nouvelles autorisations de mise sur le marché dans d'autres régions du monde", a indiqué Thomas Lingelbach, le président du directoire de Valneva.



Cette nouvelle autorisation de mise sur le marché s'ajoute à l'autorisation pour l'utilisation d'urgence qui a été accordée par l'agence NHRA du Royaume de Bahreïn en mars 2022.



Un processus de revue est toujours en cours avec l'Agence européenne des médicaments (EMA). Au Royaume Uni, suite à la fin de l'accord de fourniture avec le gouvernement britannique en septembre 2021, Valneva est en discussions avec le gouvernement écossais pour la fourniture d'un maximum de 25 000 doses de VLA2001 au National Health Service écossais et aux personnes en contact avec la maladie dans le cadre de leur activité professionnelle en Ecosse.