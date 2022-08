Valneva : chiffre d'affaires presque doublé au 1er semestre

Valneva affiche un chiffre d'affaires total de 93,2 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2022, contre 47,5 millions au premier semestre 2021, avec des croissances de 4,7% pour les ventes de produits et un quasi-quadruplement (+281%) des autres revenus.



La société précise avoir engrangé 3,8 millions d'euros de revenus provenant des premières ventes du vaccin contre la Covid-19, pour lequel elle a reçu quatre autorisations de mises sur le marché (Union européenne, Royaume Uni, Bahreïn, Emirats Arabes Unis).



Valneva revendique au 30 juin une position de trésorerie de 336,2 millions d'euros, incluant 90,5 millions d'euros provenant de l'investissement récent de Pfizer dans la société dans le cadre d'un accord de souscription d'actions.



Pour l'exercice 2022, elle prévoit que son chiffre d'affaires total atteindra 340 à 360 millions d'euros, compte tenu notamment de l'avenant récent à son accord d'achat anticipé avec la Commission européenne pour le vaccin contre la Covid-19.



