Valneva : chute, plus d'espoir pour le vaccin contre le Covid

Valneva chute de plus de 12% à 7,13 euros après avoir atteint plus tôt 6,84 euros, soit son plus bas niveau depuis la mi-décembre 2020. Le fabricant de vaccins franco-autrichien a mis un terme à sa collaboration avec IDT Biologika, entérinant la fin de son aventure Covid. La biotech allemande fabriquait le principe actif du vaccin de Valneva contre le Covid, le VLA2001. Or ce dernier n'a pas reçu le succès escompté. Les commandes ont été tellement faibles ces derniers mois que Valneva a décidé en juillet d'en suspendre la fabrication. Une décision rationnelle mais coûteuse à court terme.



IDT Biologika en effet, a d'ores et déjà fabriqué et livré à Valneva un certain volume de la substance active du vaccin qu'il faut payer. Aussi, le groupe va verser à IDT jusqu'à 36,2 millions d'euros en cash et l'équivalent de 4,5 millions d'euros en nature correspondant à du matériel acheté antérieurement.



Valneva a les moyens de régler cette dette. A fin juin, la biotech disposait de 336,2 millions de trésorerie.



Les déboires du groupe pourraient ne pas s'arrêter là. Ce matin, Invest Securities rappelle que Valneva a commencé à livrer les doses de son vaccin Covid-19 aux États membres européens qui en ont commandé.



Cependant, à ce jour, les stocks constitués et non commandés représentent entre 8 et 10 millions de doses que la société souhaite écouler sur le marché international dans les 6 à 12 prochains mois.



Compte tenu du délai de péremption pour l'utilisation du vaccin, si Valneva ne trouvait pas d'acquéreurs pour ses stocks, alors la destruction de ceux-ci ou l'impossibilité d'utilisation représenterait une perte de valeur significative pour le groupe (et un manque à gagner compris entre 110 et 138 millions d'euros sur la base du prix unitaire de 13,83 euros estimé dans le cadre du contrat établi avec la Commission européenne), souligne le broker.