Valneva craint que son programme de vaccin contre le Covid-19 soit compromis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Vaneva a indiqué vendredi craindre que l'accord de fourniture conclu avec la Commission européenne sur son candidat vaccin inactivé à virus entier contre le Covid-19, VLA2001, soit menacé faute de volumes suffisants, ce qui pourrait compromettre ce programme.

A la mi-mai, Valneva avait annoncé avoir reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de l'accord de fourniture du VLA2001.

"Après avoir reçu l'avis d'intention de la Commission européenne de résilier l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19, Valneva a soumis un plan de remédiation qui est en discussion auprès de la Commission et des Etats membres participants", a expliqué la société vendredi.

"Certains Etats membres ont confirmé leur intérêt pour inclure une solution vaccinale à virus entier inactivé et adjuvanté dans leur portefeuille", a précisé Valneva. "Cependant, les indications de volume préliminaires et non définitives reçues de la Commission ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme de vaccin contre le Covid-19 de Valneva", la souligné société de biotechnologie. "Cela entraverait également le développement futur du programme au-delà du profil de produit actuel", a-t-elle ajouté.

"Si ces indications étaient confirmées, Valneva ne serait pas en mesure de conclure un avenant à l'accord de fourniture en vue d'une réduction des volumes commandés, et la Commission européenne résilierait probablement l'accord", a remarqué la société. "En conséquence, les Européens n'auraient pas accès au vaccin inactivé de Valneva, VLA2001", a-t-elle indiqué.

Le processus avec l'EMA se poursuit

"En parallèle des discussions avec la Commission, le processus réglementaire avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) se poursuit comme anticipé", a commenté Thomas Lingelbach, le directeur général de Valneva, cité dans le communiqué.

"L'EMA a accepté le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché le 19 mai 2022 et le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) devrait procéder à un vote final au cours de la semaine du 21 juin 2022", a annoncé le responsable.

"Valneva continue également à travailler avec des agences réglementaires en dehors de l'Union européenne pour obtenir de possibles autorisations de mise sur le marché et accords d'achat supplémentaires", a indiqué le dirigeant.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: FXS

June 10, 2022 13:02 ET (17:02 GMT)