Valneva demande l'homologation de son vaccin contre le chikungunya au Canada

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a annoncé mardi avoir déposé auprès de Santé Canada, l'autorité sanitaire canadienne, une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

"Si le dossier de demande est accepté, Santé Canada fournira des informations sur la date d'autorisation potentielle", a indiqué Valneva dans un communiqué.

Il s'agit de la deuxième demande réglementaire pour VLA1553 déposée par Valneva. La société a précisé avoir l'intention de déposer d'autres demandes d'autorisation en 2023.

Une demande d'autorisation de mise sur le marché fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis, avec une date cible pour achever cet examen fixée à la fin du mois d'août.

Valneva prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour VLA1553 en Europe au deuxième semestre.

"VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya au monde pour lequel un processus de revue réglementaire est en cours et pourrait devenir, sous réserve de son approbation, le premier vaccin contre le chikungunya pouvant répondre à ce besoin médical non satisfait", a souligné Valneva. Le marché mondial des vaccins contre le chikungunya, une maladie virale transmise par les moustiques Aedes, est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici à 2032.

May 30, 2023