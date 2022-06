Valneva : deux nominations au conseil de surveillance

Après la tenue de son assemblée générale mixte jeudi, qui a approuvé toutes les résolutions recommandées par son directoire, Valneva fait part de la nomination, pour un mandat de trois ans, de deux nouveaux membres du conseil de surveillance.



Bpifrance Participations a ainsi été nommée au conseil de surveillance et sera représentée par Maïlys Ferrère, directrice du Pôle Large Venture chez Bpifrance, la banque d'investissement publique française.



James Edward Connolly a également été nommé au conseil. Depuis 2013, il a siégé à plusieurs conseils d'administration dans diverses organisations spécialisées dans les vaccins, la biopharmacie et les investissements.



Par ailleurs, le mandat des membres Frédéric Grimaud, James Sulat et Anne-Marie Graffin a été renouvelé jusqu'en juin 2025. Lors d'une réunion du conseil, Frédéric Grimaud a été réélu président du conseil de surveillance.



