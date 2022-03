Valneva disposait d'une trésorerie de 346,7 millions d'euros à fin décembre 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a indiqué jeudi qu'elle disposait d'une trésorerie de 346,7 millions d'euros à fin décembre, contre 204,4 millions d'euros un an plus tôt.

Ce montant inclut notamment le produit brut de 210 millions de dollars levé "lors de l'introduction en Bourse au Nasdaq et du placement privé concomitant en Europe en mai 2021 et lors de la deuxième offre aux Etats-Unis et en Europe en novembre 2021", a indiqué la société.

Valneva a accusé une perte nette de 73,4 millions d'euros en 2021, après 64,4 millions d'euros en 2020. La perte brute d'exploitation s'est établie à 47,1 millions d'euros, contre 45,2 millions d'euros en 2020.

Déjà publié, le chiffre d'affaires de Valneva a bondi de 216% l'année dernière, à 348,1 millions d'euros contre 110,3 millions d'euros en 2020.

La société de biotechnologie a par ailleurs confirmé prévoir pour 2022 un chiffre d'affaires total compris entre 430 millions et 590 millions d'euros, dont 350 millions à 500 millions d'euros de ventes de son vaccin contre le Covid-19.

Ce vaccin, VLA2001, a déjà été approuvé pour une utilisation d'urgence au Bahreïn où le groupe s'attend à livrer ses premières doses à la fin du mois. En Europe, le groupe s'attend à recevoir une recommandation positive du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments pour la primovaccination des adultes âgés de 18 à 55 ans en avril. Cela devrait lui permettre de commencer à livrer des doses en Europe au deuxième trimestre.

Le groupe mène actuellement des essais cliniques supplémentaires dans le but d'élargir les indications de son vaccin à d'autres groupes d'âge et de pouvoir potentiellement l'utiliser comme dose de rappel "homologue et hétérologue" au cours de l'année 2022.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:52 ET (06:52 GMT)