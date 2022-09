Valneva : données cliniques positives du vaccin contre la Covid publiées dans le Lancet

La revue médicale Lancet Infectious Diseases a publié des données cliniques de l'essai pivot de phase 3 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19, VLA2001, de Valneva. VLA2001 a démontré des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du vaccin de comparaison, ainsi qu'une ample réponse des lymphocytes T contre les protéines S- (Spike), M- (membrane), et N- (neucléocapside), et un profil de tolérance significativement meilleur que celui du vaccin de comparaison.



Juan Carlos Jaramillo M.D., directeur médical de Valneva, a indiqué, " Cette publication dans le Lancet est une validation scientifique forte de la qualité du travail que Valneva a accompli. Nous sommes ravis que des résultats plus détaillés pour notre vaccin inactivé contre la Covid-19 soient maintenant disponibles pour la communauté scientifique et plus largement pour toutes les communautés œuvrant à la santé publique. "



Valneva avait publié des résultats initiaux positifs de phase 3 pour VLA2001 en octobre 2021.



En août 2022, l'Organisation Mondiale de la Santé a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé de Valneva contre la Covid-19.



La société avait par ailleurs publié des données d'innocuité et d'immunogénicité de l'essai de phase 1/2 du vaccin VLA2001 dans la revue médicale " Journal of Infection " en juin 2022.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.