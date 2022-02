Valneva : données positives de phase 2 pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Valneva et Pfizer ont annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats positifs de phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. Sur la base de ces nouveaux résultats, Valneva et Pfizer prévoient d'utiliser un schéma vaccinal primaire à trois doses dans une étude clinique de Phase 3. L'essai évaluera VLA15 chez des participants âgés de 5 ans et plus et devrait être initié en 2022, sous réserve de l'aval des autorités réglementaires.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.