Valneva : en baisse après un fort creusement de ses pertes en 2022

Valneva est en baisse de 2,15% à 4,7 euros après avoir creusé ses pertes plus que prévu en 2022. Sa perte nette est ressortie à 143,3 millions d’euros contre -73,4 millions d’euros en 2021. Une perte de 70,4 millions d'euros était anticipée, selon Invest Securities. Le spécialiste des vaccins a enregistré une perte opérationnelle de 113,4 millions d’euros contre une perte opérationnelle de 61,4 millions d’euros en 2021. Le programme Covid-19 a contribué à la perte à hauteur de 42,8 millions en 2022 après avoir dégagé un bénéfice de 3,9 millions en 2021.



Le chiffre d'affaires de la biotech a augmenté de 3,8% à 361,3 millions d'euros, soutenu par des ventes de produits de 114,8 millions, en augmentation de 82,3%, dont 85,2 millions d'euros de ventes de vaccins des voyageurs et 29,6 millions d'euros de ventes de vaccins contre la COVID-19



Le spécialiste des vaccins affiche une trésorerie de 289,4 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Cette année, Valneva vise un chiffre d'affaires total entre 220 et 260 millions d'euros, dont de 130 millions à 150 millions d'euros de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la Covid-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Royaume de Bahreïn, et de 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels.



Les dépenses de R&D sont estimées entre 70 millions et 90 millions d'euros.



La Haute autorité de santé (HAS) a annoncé en décembre 2022 qu'elle "ne recommande pas" l'utilisation du vaccin anti-Covid VLA2001 de Valneva dans la stratégie de primovaccination actuelle, soulignant qu'elle ne disposait "pas pour le moment de données d'efficacité clinique" pour ce produit, "notamment contre les variants actuellement en circulation".