Valneva : et Bruxelles s'accordent sur un volume réduit de vaccin Covid-19

La société spécialisée dans les vaccins a fait savoir que la Commission européenne a approuvé un avenant à l'accord d'achat anticipé qu'elle a signé en novembre 20211 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 de Valneva, VLA2001. L’avenant sera signé après une période obligatoire de cinq jours pendant laquelle les États membres participants peuvent se retirer de cet accord.



Dans le cadre de cet avenant, les États membres participants commanderont 1,25 million de doses de VLA2001 en 2022 et auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année.



Les premières doses du vaccin seront livrées dans les semaines à venir aux États membres qui participent à l'accord amendé (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande et Bulgarie). Valneva conservera des stocks en vue d'un éventuel approvisionnement supplémentaire des États membres si la demande augmente, et s'efforcera parallèlement de vendre environ huit à dix millions de doses sur les marchés internationaux.



La durée de conservation du vaccin VLA2001 devant prochainement atteindre 24 mois, la société prévoit de déployer ces doses dans les six à douze prochains mois.



Thomas Lingelbach, Directeur générale de Valneva a déclaré, " Nous apprécions que la Commission européenne ait décidé de ne pas résilier l'accord d'achat, même si nous estimons que le volume des commandes ne reflète pas l'intérêt manifesté par les citoyens Européens. Malgré cela, nous avons décidé de conclure cet avenant afin de rendre notre vaccin disponible aux Européens qui l'attendent ".



Valneva ne s'attend pas à des contraintes de trésorerie immédiates après ce changement de volume de commandes de la Commission européenne et estime que son chiffre d'affaires 2022 pourrait encore atteindre le bas de la fourchette de sa prévision de chiffre d'affaires communiquée précédemment, grâce à la reconnaissance de certains revenus liés aux contrats de fourniture avec la Commission européenne et le Royaume-Uni.



La société vise un chiffre d'affaires total pour 2022 entre 430 millions et 590 millions d'euros.



Compte tenu de l'avenant à l'accord d'achat anticipé, Valneva a suspendu la production de VLA2001, est en train d'évaluer les actifs liés à son vaccin contre la Covid-19 au regard d'une éventuelle dépréciation. La société fera un point plus détaillé sur ses projets et ses perspectives financières lors de la publication des résultats du premier semestre, le 11 août 2022.