Valneva et Pfizer lancent l'étude de phase 3 pour leur vaccin contre la maladie de Lyme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva et son partenaire et actionnaire américain Pfizer ont annoncé lundi soir avoir lancé une étude clinique de phase 3 sur leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, le VLA15.

"L'étude de Phase 3 'VALOR', randomisée et contrôlée par placebo, devrait recruter environ 6.000 participants âgés de 5 ans et plus", ont indiqué Valneva et Pfizer dans un communiqué. Leur étude sera menée sur un maximum de 50 sites situés dans des régions où la maladie de Lyme est fortement endémique, notamment en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et aux Etats-Unis.

Selon les termes de l'accord de collaboration entre Pfizer et Valneva, la société pharmaceutique américaine versera à la biotech française un paiement d'étape de 25 millions de dollars au début de l'étude de phase 3, soit environ 24,5 millions d'euros.

Le VLA15 est actuellement le seul vaccin expérimental en cours d'essais cliniques contre la maladie de Lyme. Ce vaccin a démontré une forte immunogénicité et un profil d'innocuité acceptable dans les études précliniques et cliniques conduites à ce jour.

Aussi, le vaccin a reçu la désignation "Fast Track" de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, en juillet 2017. Le programme "Fast Track" de la FDA est destiné à faciliter le développement et à accélérer l'examen de médicaments qui ciblent des pathologies graves et qui ont le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait.

La maladie de Lyme est une infection systémique causée par une bactérie transmise à l'homme par les tiques. Bien que l'incidence réelle de cette maladie soit inconnue, elle toucherait environ 476.000 personnes par an aux Etats-Unis et 130.000 personnes par an en Europe.

Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2022 01:20 ET (05:20 GMT)