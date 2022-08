Valneva fait un point sur son contrat de fourniture d'IXIARO® au département américain de la Défense

Saint Herblain (France), le 18 août, 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui que le Département américain de la défense (« DoD ») a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat1 pour la fourniture de son vaccin contre l’encéphalite japonaise (EJ) IXIARO®.

Compte tenu de l’impact passé et actuel de la pandémie de COVID-19 sur les opérations du DoD, le DoD considère que ses niveaux d’approvisionnement existants en IXIARO® sont suffisants pour répondre à ses besoins actuels. Le DoD a fait part de son intérêt pour la négociation d’un nouveau contrat d’approvisionnement en 2023, une fois que les stocks reviendront à des niveaux normaux. La Société ne prévoit aucun impact de cette décision sur ses prévisions financières pour 2022 et continuera à livrer IXIARO® jusqu’au quatrième trimestre 2022, conformément aux termes de la première option annuelle, que le DoD a exercée selon des termes précédemment amendés2. Le DoD s'appuie sur IXIARO® depuis 2010 pour aider à protéger le personnel déployé dans des régions où l’EJ est endémique et pour lequel le vaccin contre l’EJ est recommandé.

La valeur minimale totale du contrat d'approvisionnement existant était d'environ 118 millions de dollars, en supposant l'exercice de la deuxième option annuelle, qui avait une valeur minimale d'environ 36 millions de dollars pour 250 000 doses.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, “Nous remercions le DoD pour ce partenariat et nous attendons avec impatience de nouvelles négociations contractuelles à l'avenir. Parallèlement, nous continuons à observer une reprise significative du marché des voyages privés pour IXIARO®, qui a augmenté plus de trois fois au premier semestre de cette année par rapport au premier semestre 2021."

À propos de l’encéphalite japonaise

L'Encéphalite japonaise est une maladie infectieuse meurtrière qui sévit essentiellement en Asie. Environ 70 000 cas d’encéphalite japonaise seraient recensés chaque année en Asie, mais ce nombre serait sous-estimé au regard notamment des difficultés de comptabilisation dans les zones rurales. L’encéphalite japonaise est fatale chez environ 30% des personnes qui en présentent les symptômes et cause, chez la moitié des survivants, des dommages cérébraux irréversibles. La maladie est endémique en Asie du Sud-Est, une région dont le nombre d’habitants s’élève à 3 milliards. En 2005, une épidémie d’encéphalite japonaise au Népal et dans la région indienne d’Uttar Pradesh a tué plus de 1 200 enfants en un mois.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le virus du chikungunya.

Contacts Médias et investisseurs

Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne les perspectives pour les contrats futurs. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

1 Valneva conclut un nouveau contrat d’une valeur maximale de $166 millions avec le gouvernement américain pour la fourniture de son vaccin IXIARO®



2 Valneva: le département américain de la Défense exerce la première option annuelle du contrat IXIARO®



Pièce jointe