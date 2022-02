Valneva : financement de de 20 millions de livres sterling par Scottish Enterprise

Valneva a annoncé qu'un financement pour la recherche et le développement de vaccins d'un montant maximal de 20 millions de livres sterling a été alloué à sa filiale Valneva Scotland Limited par l'agence de développement économique de l'Ecosse " Scottish Enterprise ". Ce financement fait suite aux discussions avancées annoncées le 23 décembre 2021, et se compose de deux subventions qui reflètent l'engagement de longue date de l'agence avec Valneva et qui bénéficieront au site de production de la Société à Livingston.



Les subventions devraient être reçues au cours des trois prochaines années, à compter de mars 2022.



La première subvention, d'un montant maximal de 12,5 millions de livres, soutiendra les activités de recherche et de développement liées à la production de VLA2001, le candidat vaccin inactivé de Valneva contre la Covid-19. La deuxième subvention soutiendra les activités de recherche et développement liées aux processus de fabrication d'autres vaccins.