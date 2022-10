Valneva : la famille Grimaud passe sous les 20% des votes

Le groupe familial Grimaud a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 octobre, le seuil de 20% des droits de vote de Valneva et détenir 14.412.289 actions, soit 10,42% du capital et 17,88% des droits de vote de la société de vaccins.



La SAS Groupe Grimaud la Corbière a franchi individuellement en baisse le seuil de 10% du capital pour détenir 9,91% du capital et 17,03% des droits de vote. Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation de capital de Valneva.



