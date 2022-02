Valneva lance un nouvel essai de phase 3 sur son candidat-vaccin contre le chikungunya

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a annoncé lundi soir le lancement d'un essai clinique de phase 3 sur son candidat-vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, chez les adolescents.

Mené par l'Instituto Butantan sur plusieurs sites au Brésil, cet essai clinique de phase 3 en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo est mené auprès de 750 adolescents âgés de 12 à 17 ans. L'objectif principal de l'essai est d'évaluer l'innocuité et l'immunogénicité après une seule injection de VLA1553, a indiqué Valneva dans un communiqué. Les participants seront évalués après 28 jours et suivis jusqu'à 12 mois.

"Financé par la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI), l'essai est réalisé en vue de demander un élargissement de l'indication du produit à cette tranche d'âge après obtention d'une autorisation initiale de mise sur le marché chez les adultes auprès de l'agence de santé américaine", la Food & Drug Administration (FDA), a précisé Valneva dans un communiqué.

Valneva a également indiqué que cet essai pourrait permettre d'obtenir l'homologation du vaccin au Brésil, "celle-ci constituant alors potentiellement la première autorisation d'utilisation chez les populations endémiques".

Le candidat vaccin de Valneva bénéficie du statut de percée thérapeutique ("breakthrough therapy"), octroyé par la FDA. Ce statut donne le droit à la société d'accélérer le développement de son produit, destiné à traiter certaines pathologies graves et pour lequel des données préliminaires et des preuves cliniques indiquent qu'il peut apporter une amélioration significative par rapport aux thérapies existantes.

La société dont le vaccin contre le chikungunya recevra la première autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis sera éligible à l'obtention d'un bon d'évaluation prioritaire cessible.

En août dernier, Valneva a annoncé des résultats initiaux positifs pour une autre étude pivot de phase 3 évaluant son candidat-vaccin contre le chikungunya chez les adultes. La biotech prévoit de communiquer les résultats finaux de cet essai au début de 2022.

Le marché mondial des vaccins contre le chikungunya est estimé à plus de 500 millions de dollars par an d'ici à 2032.

