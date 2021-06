Valneva : annonce la résiliation de son contrat de liquidité avec Oddo BHF et Natixis et présente son bilan de fin de contrat

Saint-Herblain (France), le 11 juin 2021 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui avoir mis un terme au contrat de liquidité relatif à ses actions ordinaires conclu le 25 juin 2018 avec Oddo BHF et Natixis, la liquidité de ses titres s’étant améliorée. Cette résiliation prend effet à compter de ce jour.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date de résiliation :

4 025 titres

556 103,17 euros

Sur la période du 01/01/2021 au 11/06/2021 ont été exécutés :

297 transactions à l'achat

408 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

102 749 titres et 954 024,57 euros à l'achat

120 724 titres et 1 162 906,31 euros à la vente

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 000 titres

347 221,43 euros

Par ailleurs, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité pour sa mise en œuvre à compter du 2 juillet 2018 :

78 992 titres

70 609,98 euros

