Valneva : salué pour son entrée dans le SBF120

Valneva s'adjuge plus de 5% et caracole ainsi en tête du SBF120, en ce début d'une séance qui marque l'entrée du titre du groupe de vaccins dans cet indice, ainsi que dans le CAC Mid 60, après la revue trimestrielle récente d'Euronext.



Pour rappel, le SBF120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité́ et de capitalisation boursière et le CAC Mid 60, les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20.



'Nous allons continuer à dérouler notre stratégie opérationnelle et de marché de capitaux avec pour objectif de créer encore davantage de valeur pour nos actionnaires', commente David Lawrence, directeur financier intérimaire de Valneva.



