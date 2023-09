Valneva : nette réduction de la perte nette au premier semestre

Au premier semestre 2023, Valneva essuyé une perte nette de 35 millions contre une perte nette de 171,5 millions d'euros au premier semestre 2022. Les ventes de produits ont plus que doublé pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre 2022. Elles " ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix ". Le chiffre d'affaires total a atteint 73,7 millions contre 93,2 millions d'euros, un an plus tôt.



Ce recul s'explique par l'enregistrement en 2022 de revenus non récurrents liés au programme Covid-19 de la société.



Valneva affiche une position de trésorerie de 204,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Celle-ci n'inclut pas le financement supplémentaire (jusqu'à 100 millions de dollars) mis à disposition dans le cadre de la récente augmentation du volume de l'accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield et OrbiMed.



Le spécialiste des vaccins a confirmé ses perspectives financières pour l'année 2023. Le chiffre d'affaires total et autres produits opérationnels estimés sont attendus entre 220 millions et 260 millions d'euros, dont de 130 millions à 150 millions d'euros de ventes de produits et de 90 millions à 110 millions d'autres produits opérationnels. Les dépenses de R&D sont estimées entre 70 millions et 90 millions d'euros.