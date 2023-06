Valneva : nouvelle membre du conseil approuvée en AG

Valneva annonce que toutes les résolutions recommandées par son directoire ont été approuvées par son AG mixte, dont la nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance pour un mandat de trois ans, à savoir Kathrin U Jansen.



Cette dernière a été, de 2015 à 2022, senior vice-president et responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, et membre de l'équipe de direction mondiale du groupe américain pour la recherche, le développement et la médecine.



Par ailleurs, le mandat des membres du conseil de surveillance Johanna Pattenier et Sharon Tetlow a été renouvelé jusqu'en juin 2026. Le mandat des commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit a en outre été reconduit pour une durée de six ans.



