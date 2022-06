Valneva obtient l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin anti-Covid en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a annoncé vendredi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché de son vaccin contre le Covid-19, pour une utilisation en première vaccination des adultes âgés de 18 à 50 ans.

Cette autorisation fait suite à l'avis positif délivré par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) jeudi.

"Depuis que nous avons commencé à travailler sur VLA2001, nous n'avons cessé de recevoir des messages d'Européens qui attendent une technologie vaccinale plus traditionnelle. Maintenant que nous avons reçu cette autorisation de mise sur le marché, nous espérons que la Commission et ses Etats membres passeront des commandes qui reflètent cette demande", a déclaré la société dans un communiqué.

"15% des Européens de plus de 18 ans ne sont pas encore vaccinés, et nous pensons que la mise à disposition de notre vaccin inactivé pourrait augmenter la couverture vaccinale et avoir un impact significatif sur la santé publique", a-t-elle ajouté.

La Commission européenne avait fait part le mois dernier de son intention d'annuler sa commande de 24,3 millions de doses du vaccin pour 2022 si Valneva n'obtenait pas l'autorisation de mise sur le marché avant le 12 juin.

