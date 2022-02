Valneva gagne plus d'1% à 14,89 euros. L’agence de développement économique de l’Ecosse, la Scottish Enterprise, a alloué un financement d’un montant maximal de 20 millions de livres sterling (soit près de 24 millions d'euros) à la filiale Valneva Scotland Limited pour accélérer sa recherche et le développement de vaccins. Ce financement fait suite aux discussions avancées annoncées le 23 décembre 2021, et se compose de deux subventions qui reflètent l'engagement de l'agence avec Valneva et qui bénéficieront au site de production de la société à Livingston.



Les subventions devraient être reçues au cours des trois prochaines années, à compter de mars 2022.



La première subvention, d'un montant maximal de 12,5 millions de livres, soutiendra les activités de recherche et de développement liées à la production de VLA2001, le candidat vaccin inactivé de Valneva contre la Covid-19. La deuxième subvention soutiendra les activités de recherche et développement liées aux processus de fabrication d'autres vaccins, notamment le vaccin contre le Chikungunya.



"Ces accords de subvention avec Scottish Enterprise sont évidemment liés à la sauvegarde et à la création d'emplois sur le site de Valneva à Livingston, suite à la résiliation du contrat de fourniture de vaccins contre la Covid-19 par le gouvernement du Royaume-Uni en septembre 2021", souligne Invest Securities.



Suite aux discussions entre Valneva et le gouvernement écossais annoncées le 23 décembre 2021, la société continue à informer le gouvernement sur le développement de VLA2001.



Les discussions entre Valneva et le gouvernement écossais incluent par ailleurs la fourniture possible à l'Ecosse de doses de VLA2001, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.



Valneva a également proposé d'offrir 25 000 doses de VLA2001 pour la primo-vaccination des employés du National Health Service écossais et des personnes en première ligne, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.



A ce jour, le groupe a signé deux contrats : l'un avec la Commission européenne pour 60 millions de doses dont 27 millions pour une première livraison dès le deuxième trimestre 2022 sous réserve d'une approbation de l'Agence européenne des médicaments attendue à la fin du premier trimestre 2022, et l'autre avec Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses de vaccin.