Valneva : pourrait abandonner son programme contre la Covid en Europe

Après avoir reçu l'avis d'intention de la Commission européenne de résilier l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid, Valneva rappelle avoir soumis un plan de remédiation qui est en discussion auprès de la Commission et des États membres participants. Certains Etats membres ont confirmé leur intérêt pour inclure une solution vaccinale à virus entier inactivé et adjuvanté dans leur portefeuille, révèle la biotech.



Cependant prévient-elle, les indications de volume préliminaires et non définitives reçues de la Commission ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme de vaccin contre la Covid-19 de Valneva. Cela entraverait également le développement futur du programme au-delà du profil de produit actuel.



Si ces indications étaient confirmées, Valneva ne serait pas en mesure de conclure un avenant à l'accord de fourniture en vue d'une réduction des volumes commandés, et la Commission européenne résilierait probablement l'accord. En conséquence, les Européens n'auraient pas accès au vaccin inactivé de Valneva, VLA2001.