Valneva s'attend à un CA entre 220-260 mlns d'euros en 2023

23 mars (Reuters) - Valneva SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 361,3 MILLIONS EN 2022,
CONTRE
EUR 348,1 MILLIONS EN 2021
* PERTE D'EBITDA AJUSTÉE 2022 69,2 MILLIONS D'EUROS CONTRE
47,1
MILLIONS D'EUROS
* PERTE NETTE 2022 143,3 MILLIONS D'EUROS CONTRE 73,4
MILLIONS
D'EUROS EN 2021
* FORTE POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 289,4 MILLIONS AU 31
DÉCEMBRE 2022
* PERSPECTIVE 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ESTIMÉ ENTRE
EUR 220
ET EUR 260 MILLIONS
* PERSPECTIVE 2023: DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ESTIMÉES
ENTRE EUR 70 MILLIONS ET EUR 90 MILLIONS
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(Rédaction de Gdansk)