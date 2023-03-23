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VALNEVA SE

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Valneva s'attend à un CA entre 220-260 mlns d'euros en 2023

23/03/2023 | 07:15
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23 mars (Reuters) - Valneva SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 361,3 MILLIONS EN 2022, CONTRE EUR 348,1 MILLIONS EN 2021

* PERTE D'EBITDA AJUSTÉE 2022 69,2 MILLIONS D'EUROS CONTRE 47,1 MILLIONS D'EUROS

* PERTE NETTE 2022 143,3 MILLIONS D'EUROS CONTRE 73,4 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* FORTE POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 289,4 MILLIONS AU 31 DÉCEMBRE 2022

* PERSPECTIVE 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ESTIMÉ ENTRE EUR 220 ET EUR 260 MILLIONS

* PERSPECTIVE 2023: DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTIMÉES ENTRE EUR 70 MILLIONS ET EUR 90 MILLIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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CA 2022 339 M 366 M -
Résultat net 2022 -85,4 M -92,1 M -
Tréso. nette 2022 239 M 258 M -
PER 2022 -8,22x
Rendement 2022 -
Capitalisation 671 M 724 M -
VE / CA 2022 1,27x
VE / CA 2023 2,69x
Nbr Employés 762
Flottant 84,2%
Graphique VALNEVA SE
Durée : Période :
Valneva SE : Graphique analyse technique Valneva SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VALNEVA SE
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Consensus
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Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 4,85 €
Objectif de cours Moyen 9,94 €
Ecart / Objectif Moyen 105%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas Lingelbach President & Chief Executive Officer
Peter Buhler Chief Financial Officer
Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board
Michael Möhlen Vice President-Technical Development
Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VALNEVA SE-22.11%724
MODERNA, INC.-17.50%58 662
LONZA GROUP AG18.34%43 181
SEAGEN INC.54.36%37 406
IQVIA HOLDINGS INC.-7.26%36 543
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.-20.16%23 638
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