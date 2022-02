Valneva se voit accorder un financement jusqu'à £20 millions par Scottish Enterprise pour le développement de vaccins

Saint-Herblain (France), le 21 février 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui qu’un financement pour la recherche et le développement de vaccins d'un montant maximal de £20 millions a été alloué à sa filiale Valneva Scotland Limited par l’agence de développement économique de l’Ecosse « Scottish Enterprise ».

L’investissement de Scottish Enterprise fait suite aux discussions avancées annoncées le 23 décembre 2021, et se compose de deux subventions qui reflètent l'engagement de longue date de l'agence avec Valneva et qui bénéficieront au site de production de la Société à Livingston. Les subventions devraient être reçues au cours des trois prochaines années, à compter de mars 2022.

La première subvention, d'un montant maximal de £12 500 000, soutiendra les activités de recherche et de développement liées à la production de VLA2001, le candidat vaccin inactivé de Valneva contre la COVID-19. La deuxième subvention soutiendra les activités de recherche et développement liées aux processus de fabrication d'autres vaccins.

Le portefeuille de recherche et développement de Valneva comprend notamment VLA1553, le candidat vaccin à injection unique de Valneva contre l'infection virale transmise par les moustiques, chikungunya, que la Société a également l'intention de produire à Livingston. Valneva a publié en 2021 des résultats de Phase 3 positifs pour VLA2001 et VLA1553.

Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué, « Cet investissement renforce la relation de longue date entre Valneva et Scottish Enterprise, ainsi que notre position à l'avant-garde des sciences de la vie et du développement de vaccins en Écosse. Qu'il s'agisse du seul candidat vaccin inactivé contre la COVID-19 en développement clinique en Europe, ou du candidat vaccin contre le chikungunya le plus avancé au monde, l'investissement de Scottish Enterprise soutiendra l’avancée du portefeuille de recherche et développement de Valneva, ainsi que l'emploi et la croissance en Écosse. Nous sommes reconnaissants à Scottish Enterprise, ainsi qu'au gouvernement écossais, pour son soutien continu. »

Adrian Gillespie, directeur général de Scottish Enterprise, a commenté, « La décision de Valneva de conduire des activités de développement et de fabrication de son vaccin contre la COVID-19 ici en Ecosse est extrêmement bienvenue. Il s'agit d'un énorme vote de confiance envers notre secteur des sciences de la vie et sa main-d'œuvre hautement qualifiée, avec un site de fabrication de vaccins parmi les plus grands et les plus avancés du monde, qui est maintenant fermement ancré en Écosse et prêt à exporter ses vaccins dans le monde entier. Nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de Valneva en Ecosse, et de l’aider à réaliser ses ambitions de croissance internationale. »

Ivan McKee, Ministre du commerce du gouvernement écossais, a indiqué, « Valneva apporte une contribution précieuse à notre secteur des sciences de la vie et le site de Livingston est un atout important puisqu'il développe et fabrique des vaccins pour la prévention et le traitement de plusieurs maladies infectieuses. Ce financement permettra de soutenir la création d'emplois hautement qualifiés, de mener de nouveaux projets de recherche et de soutenir les activités de l'entreprise en Écosse. »

Hannah Bardell, Député de Livingston, a ajouté, « Je suis ravie de voir que Scottish Enterprise réalise cet investissement important dans Valneva. Ce financement permettra à Valneva de continuer à se développer à Livingston, tout en garantissant également la présence essentielle de capacités de production de vaccins et la protection d’emplois cruciaux. Mes collègues de la circonscription et moi-même défendons depuis longtemps le travail de Valneva et cet investissement confirme la place de l'entreprise à l'avant-garde des sciences de la vie écossaises. »

Les accords de subvention signés avec Scottish Enterprise sont liés à la sauvegarde et à la création d'emplois sur le site de Valneva à Livingston. Avant de recevoir les fonds, Valneva devra fournir un avis juridique et une garantie de la société-mère.

Suite aux discussions entre Valneva et le gouvernement écossais annoncées le 23 décembre 2021, la Société continue à informer le gouvernement sur le développement de VLA2001. Les discussions entre Valneva et le gouvernement écossais incluent par ailleurs la fourniture possible à l’Ecosse de doses de VLA2001, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Valneva a également proposé d’offrir 25 000 doses de VLA2001 pour la primo-vaccination des employés du National Health Service écossais et des personnes en première ligne, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le virus du chikungunya.

Contacts Médias et investisseurs

Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Informations importantes

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, y compris en ce qui concerne la recherche, le développement et la production de ses candidats vaccins ainsi que des estimations de leur performance future. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, incluant sans s'y limiter le contrat d'approvisionnement de HMG, et l'impact de la pandémie de COVID-19, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

