Valneva : statut PRIME obtenu dans le chikungunya

16/10/2020 | 09:05

La société de biotechnologies Valneva annonce avoir reçu le statut “PRIority Medicines” (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat vaccin de phase 3 à injection unique contre le chikungunya.



Le statut PRIME apporte un soutien particulier aux sociétés développant des médicaments prometteurs, au travers notamment d'interactions et de dialogues renforcés et d'une accélération des processus d'évaluation et de revue des données.



Le 8 septembre, Valneva a annoncé l'initiation de l'étude clinique de phase 3 de son candidat vaccin VLA15533, devenant ainsi la première société au monde à faire avancer un candidat vaccin contre le chikungunya en phase 3.



