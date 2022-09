Valneva : un nouvel actionnaire rentre au capital à la suite du placement privé

Valneva a fixé le prix de son offre d'ADS conjuguée au placement privé en Europe. En raison de la forte demande, la biotech a augmenté la taille de l'émission à 100 millions de dollars contre 40 millions de dollars précédemment. Le produit net devrait s'élever à 93,1 millions de dollars. Le prix de souscription a été fixé à 4,90 euros par action ordinaire et à 9,51 dollars par ADS. Ce prix présente une décote de -3,92% par rapport au cours du 29 septembre.



À la suite de ce placement, un nouvel actionnaire, Deep Track Capital, fait une entrée importante au capital. Ce fonds a souscrit à 50% du placement alors que le solde a été souscrit par des investisseurs ayant déjà une participation au capital. Après finalisation de l'offre, Deep Track Capital et la BPI détiendront respectivement 6,97% et 7,60% du capital de Valneva. La dilution de l'opération est de -18%.



Le produit de l'opération permettra : à 50% du produit de financer le co-développement et la commercialisation du candidat vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15) ; à hauteur de 40% de financer le développement et la commercialisation du candidat vaccin contre le virus chikungunya (VLA1553) ; et à hauteur de 5 % de financer le développement de deux de ses candidats vaccins précliniques, VLA1554 et VLA2112, et à hauteur des 5 % restants pour le fonds de roulement et les besoins généraux.



Au 30 juin, Valneva disposait d'une trésorerie de 336 millions d'euros. Cette opération permet d'allonger la visibilité jusqu'à fin 2024.