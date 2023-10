Valneva : va présenter ses recherches sur le chikungunya

Le 11 octobre 2023 à 18:12 Partager

Valneva annonce aujourd'hui qu'elle fera des présentations sur le chikungunya à l'occasion de différentes conférences scientifiques de premier plan organisées au cours du quatrième trimestre 2023.



Lors de l'IDWeek, la réunion annuelle de l'Infectious Diseases Society of America (IDSA), qui se tiendra à Boston, Valneva organisera la table ronde 'Chikungunya is an Increasing Global Threat : The Need for Better Protection'.



Lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) à Chicago, Valneva fera aussi deux présentations sur le chikungunya et présentera trois posters sur ce ujet.



Valneva se distinguera encore sur le sujet lors du World Vaccine Congress Europe (Barcelone, 16 au 19 octobre) ainsi qu'au congrès annuel de I'International Society of Vaccines à Lausanne, et à l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2023 à Copenhague.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.